Жесткая экономия: Пулково урезает премии персоналу

В петербургском аэропорту Пулково настали суровые времена. Руководство намерено экономить даже на сотрудниках. В пользу этого утверждения говорят введённые дополнительные правила начисления премий.

Новые условия, судя по всему не позволят рабочим воздушной гавани даже взять больничный. Отсутствие больше двух смен за месяц приведет к уменьшению премии до 5% от изначальной суммы, пишет Мойка78.

По данным, представленным «независимым профсоюзом работников наземных служб», с марта в Пулково действует новая система начисления премий, определяющая их размер в соответствии с личным коэффициентом трудового участия (КТУ) каждого сотрудника.

На бумаге принцип «заработал – получил» звучит неплохо, но проблемы кроются в мелочах. Оказывается, при вычислении КТУ под нож идут и отгулы, и больничные, и даже смены, потраченные не на работу, а на повышение квалификации. Выходит, небольшая недоработка автоматически влечет за собой занижение премии.

Сотрудники аэропорта выступили против данных изменений, следует из сообщения профсоюза. Тем не менее, о каких-то уступках со стороны руководства Пулково говорить не приходится. Юридически, они были в своем праве внести изменения в систему начисления премий.

Следует также отметить, что данным вопросом уже заинтересовались в Законодательном собрании. Транспортная прокуратура и инспекция по труду получили соответствующее обращение. Кроме того, сотрудники Пулково уже собрали подписи против скандальной поправки.