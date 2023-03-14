Инвалида на электрокресле не пустили в самолет: имели ли право?

В аэропорту Шереметьево 4 марта мужчину не допустили до самолета из-за наличия у его инвалидного кресла аккумулятора слишком большой емкости. Инцидентом заинтересовались в Следственном комитете. Как не попасть в подобную ситуацию, разбиралась Gazeta.spb.

Прежде всего, необходимо уточнить, нуждается ли пассажир в инвалидном кресле на постоянной основе. Если он может передвигаться самостоятельно, оно оформляется как «нестандартный багаж» и сдается сразу после регистрации.

В случае, когда коляска – это единственный способ пассажира передвигаться, в том числе по аэропорту, ее также забирают, но только перед посадкой. При этом сотрудники должны помочь инвалиду занять свое место и выйти по прилете. Перевозка кресла в салоне – бесплатно.

Для кресла с электроприводом правила несколько иные. Прежде всего, оно сдается в багаж. При этом в авиакомпании должны быть осведомлены о весе, типе и мощности аккумулятора. Если масса более 32 килограмм, нужно уточнить возможность провоза заранее – как минимум, за 36 часов до рейса.

При этом рекомендуется всегда иметь при себе инструменты для снятия аккумулятора и инструкцию по эксплуатации. Их могут потребовать сотрудники аэропорта.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что сервис бронирования авиабилетов отхватил штраф за спам-рассылку инвалиду по зрению.