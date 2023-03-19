Туристы смогут добраться из Стабула в Петербург с опозданием в 6 часов

Пассажиры рейса авиакомпании «Россия» должны были сегодня утром покинуть Стамбул и отправиться в Санкт-Петербург. Обычный авиаперелет превратился в многочасовую проверку на терпение.

По изначальному плану, самолет авиакомпании «Россия» должен был отправиться из Стамбула – крупнейшего города Турции – в Северную столицу России 19 марта в 09:10 (часовой поезд совпадает с московским).

Посадка в Пулково была запланирована на 15:00. Тем не менее, самолет так и не приземлился в Санкт-Петербурге.

Согласно актуальной информации, размещенной на онлайн-табло российского аэропорта, рейс FV 5540 ожидается в Петербурге в 21:35 – на шесть с половиной часов позже, чем задумывалось изначально.

Точных сведений о том, что повлекло за собой задержку, нет. К настоящему времени официальный комментарий от представителей авиакомпании «Россия» так и не поступил.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что из-за сложный метеоусловий ни один рейс из Санкт-Петербурга не смог вылететь в Сочи.