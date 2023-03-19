Своих не бросим: «Аэрофлот» направит за туристами самолет в Сочи

Авиакомпания «Аэрофлот» завтра, 20 марта, направит самолет повышенной вместимости в Сочи, чтобы перевезти оттуда в Москву туристов, застрявших в Краснодарском крае из-за непогоды.

20 марта Аэрофлот выполнит рейсы для вывоза пассажиров рейсов, отменённых из-за неблагоприятных метеоусловий», – сообщили в официальном telegram-канале компании-пассажироперевозчика.

Известно, что выручать туристов, которые не смогли покинуть Сочи из-за отмены рейсов, вызванной туманом, направят Boeing 777.

«Аэрофлот» также предоставил пассажирам возможность оформления вынужденного возврата денежных средств по месту приобретения билета.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что туристы смогут добраться из Стабула в Санкт-Петербург с опозданием в 6 часов. Причина задержки рейса так и осталась неизвестной, в авиакомпании ответа по ситуации не дали.