В России растет число госпитализаций из-за ковида

Коронавирус продолжает держать россиян «в строю», каждый месяц только и делая, что поддерживая показатели заболеваемости, смертности, госпитализаций. Пока что Управление Роспотребнадзора Российской Федерации вынуждено в ежедневном режиме продолжать отчитываться об этих изменениях в нашей жизни.

Так, по информации портала «Стоп коронавирус», к 8 апреля госпитализирован 1 221 человек. Это на 4,6% больше по сравнению с 7 апреля. В то же время выписано в связи с выздоровлением 9 956 человек. Для понимания: это на 6,8% меньше по сравнению с 7 апреля.

Также известно, что выявлено 8 955 новых случаев COVID-19, а кроме этого, подтверждено 37 летальных исходов.

Ранее сообщалось, что сотрудниками полиции задержан серийный налетчик на табачные лавки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.