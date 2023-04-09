Пять предприятий Петербурга получили займы на 190 миллионов рублей

Правительство Петербурга выдало пяти предприятиям Петербурга займы на развитие производства. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного в социальных сетях.
Поясним, что льготное финансирование организациям предоставляет Фонд развития промышленности Петербурга. В совокупности были выданы займы почти на 191 миллион рублей. По мнению властей, эта мера поддержки должна помочь предприятиям в условиях санкций.
По информации правительства, займы выдали таким компаниям как АО «Армалит», ООО «Теремок – Русские блины», ЗАО «СПб Образцовая типография», ООО «Росбио» и ПАО «Пролетарский завод».
На эти деньги компании в праве приобрести оборудование, чтобы расширить свое производство.
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