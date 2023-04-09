Застолье на Партиза Германа не обошлось без пальбы

Субботний день, 8 апреля, не обошелся без стрельбы в Красносельском районе Петербурга. Как сообщает источник издания в правоохранительных органах, полицейским пришлось выехать на вызов в дом на улице Партизана Германа.
По имеющейся информации, конфликт возник между 24-летним молодым человеком и 54-летним мужчиной.
Мужчины были в гостях со своей 51-летней знакомой. В ходе распития алкоголя мужчина, тот что старше, неожиданно приревновал свою пассию к молодому человеку. Как итог, он устроил пальбу из травматического пистолета.
Пострадавшего пришлось госпитализировать, а самого стрелка поместить в изолятор.
У него изъяли травмат, пневматику и патроны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что правительство Петербурга выдало пяти предприятиям Петербурга займы на развитие производства.