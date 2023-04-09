Застолье на Партиза Германа не обошлось без пальбы

Субботний день, 8 апреля, не обошелся без стрельбы в Красносельском районе Петербурга. Как сообщает источник издания в правоохранительных органах, полицейским пришлось выехать на вызов в дом на улице Партизана Германа.

По имеющейся информации, конфликт возник между 24-летним молодым человеком и 54-летним мужчиной.

Мужчины были в гостях со своей 51-летней знакомой. В ходе распития алкоголя мужчина, тот что старше, неожиданно приревновал свою пассию к молодому человеку. Как итог, он устроил пальбу из травматического пистолета.

Пострадавшего пришлось госпитализировать, а самого стрелка поместить в изолятор.

У него изъяли травмат, пневматику и патроны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что правительство Петербурга выдало пяти предприятиям Петербурга займы на развитие производства.

общество стрельба


 

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