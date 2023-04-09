Петербуржцам объявили о старте сезона разведенных мостов

«Мостотрест» утвердил график разведения мостов в 2023 году. Так, навигационный сезон стартует уже 10 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Так, мосты через Неву и Малую Неву будут разводить с 10 апреля по 30 ноября, а через Большую Невку — с 20 апреля по 15 ноября.

Главная визитная карточка города – Дворцовый мост – как и прежде будет разводиться первым в 01:10. Это необходимо для того, чтобы туристические корабли успели уйти из акватории Невы до прихода больших судов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 апреля в полицию пришел местный житель. Он рассказал, что якобы двое мужчин сорвали с дома на Богатырском проспекте российский флаг.