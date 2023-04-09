Петербурженка может получить полмиллиона компенсации за сломанную лодыжку

Прокуратура Красносельского района провела проверку по обращению 54-летней местной жительницы, получившей травму в результате падения на гололеде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

По имеющейся информации, в декабре прошлого года на улице Пионерстроя женщина поскользнулась на наледи и упала. Женщину отвезли в больницу, медики заявили, что у женщины диагностировали закрытый перелом наружной лодыжки правой голени.

По данным прокуратуры, падение — результат ненадлежащей уборки территории многоквартирного дома от наледи ООО «Комфорт Северо-Запад».

Теперь прокуратура направила иск в суд. Прокуратура требует возместить компенсацию в размере полумиллиона рублей.

Исковое заявление находится на рассмотрении.

Ранее сообщалось, что в субботу, 8 апреля, в отделение полиции Петербурга пришла пожилая женщина. Она сказала, что стала жертвой мошенников.