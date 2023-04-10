В Петербурге мужчина устроил разбойное нападение на салон сотовой связи

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на салон сотовой связи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу.

В полицию обратилась 25-летняя директор салона сотовой связи. Она рассказала, что неизвестный мужчина с пистолетом ворвался к ним в отдел на проспекте Ветеранов. Он угрожал ей пистолетом и украл 5 тысяч рублей, а также и мобильный телефон «Ксиоми Редми НОТ 11S».

После этого было заведено уголовное дело по статье о разбое. Сегодня, 10 апреля, стало известно, что подозреваемый — судимый петербуржец 35-ти лет пойман.

Злоумышленник доставлен в 8 отдел полиции Кировского района города.

Ранее сообщалось, что мошенники все никак не хотят оставить в покое наивных жителей. В особенности они активно пользуются доверчивостью пенсионеров. На этот раз пожилая женщина осталась без 10 миллионов рублей и без квартиры