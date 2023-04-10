Эксперт Попов оценил законопроект о смягчении наказания за отсутствие документов на авто

В Государственную думу внесли законопроект, который позволит смягчить наказание за отсутствие документов на авто. Однако независимый автоэксперт Дмитрий Попов в разговоре с телеканалом 360 отметил, что законопроект бессмысленный и не имеет какого-либо значения.

Он обратил внимание, что по КоАП РФ и так не предусмотрено задержание авто или отстранение водителя от управления из-за отсутствия удостоверения. А вот если нет регистрационного удостоверения, то эти меры могут быть приняты.

Автоэксперт также напомнил, что документы на автомобиль последние несколько лет есть в электронном облаке у ГИБДД. Фактически, инспектор всегда может проверить эти документы в онлайн-режиме.

Ранее сообщалось, что человеческий череп нашли таможенники в посылке, отправленной в США. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы в своем телеграм-канале.