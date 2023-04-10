В Петербурге на ремонт дорог в 2023 году потратят 12,2 миллиарда рублей

Масштабные стройки и ремонты вновь ждут петербуржцев на дорогах. В планах на 2023 год — 250 километров покрытия, или 100 адресов, или 12,2 миллиарда рублей в денежном эквиваленте. Такие данные приводит пресс-служба правительства города.

Так, федеральная казна даст на эти цели Петербургу 1,2 миллиарда рублей. Что касается участков, то например, есть планы по ремонту Свердловской набережной от Арсенальной улицы до Пискаревского проспекта, Пулковское шоссе от площади Победы до Волхонского шоссе.

Также подрядные организации приведут в порядок Песочное шоссе от Выборгского шоссе до Ленинградской улицы и по другим адресам.

Ранее сообщалось, что с 10 по 16 апреля в Петербурге особо пристально будут следить за теми, кто нарушает правила дорожного движения. Бдить за лихачами будут передвижные камеры.