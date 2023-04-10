Петербургским автолихачам пригрозили проверками

С 10 по 16 апреля в Петербурге особо пристально будут следить за теми, кто нарушает правила дорожного движения. Бдить за лихачами будут передвижные камеры. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи.

Так, всего камеры будут следить за петербуржцами в 15 районах города. Уточняется, что передвижные камеры будут разъезжать также в Шушарах, Пушкине, Кронштадте, Петергофе и Петро-Славянке.

Ранее сообщалось, что в Государственную думу внесли законопроект, который позволит смягчить наказание за отсутствие документов на авто. Однако независимый автоэксперт Дмитрий Попов отметил, что законопроект бессмысленный и не имеет какого-либо значения.

Также мы писали, что человеческий череп нашли таможенники в посылке, отправленной в США. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы в своем телеграм-канале.