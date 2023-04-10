В России с коронавирусом слегли 467 человек

Пока что коронавирус плотно к нам прижимается и никуда отпускать не хочет. Так, по информации Управления Роспотребнадзора Российской Федерации, сегодня, 10 апреля, госпитализировали 467 человек.

Этот показатель на 22,4% меньше по сравнению с 9 апреля. В то же время стало известно, что выписан в связи с выздоровлением 6 981 человек, на 4,5% меньше по сравнению с 9 апреля.

Помимо этого, сообщается, что выявлено 6 622 новых случая COVID-19, подтверждено 34 летальных исхода, говорят в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что масштабные стройки и ремонты вновь ждут петербуржцев на дорогах. В планах на 2023 год — 250 километров покрытия, или 100 адресов, или 12,2 миллиарда рублей в денежном эквиваленте. Подробнее о произошедшем вы можете прочитать в нашем материале по следующей ссылке.