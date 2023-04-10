В петербургских магазинах значительно возросли кражи

В магазинах Петербурга за первые три месяца года заметно возросло количество краж, если сравнивать с таким же периодом годом ранее.

По информации РИА Новости, кражи возросли в два, а то в три раза. Соответственно, торговые точки стали заметно терять прибыль. Возможно, это приведет к перестройке бизнеса в направлении розничной торговли, так как кражи сильно влияют на бизнес ретейлеров.

Чтобы сохранить свой товар, магазины стали прибегать к антикражным устройствам. Интересно, что антикражные наклейки пришлось приделать даже к продуктам питания. Например, их можно увидеть на упаковках сливочного масла.

В связи с увеличением количества краж у розничных магазинов снижается доходная часть и растут издержки на снижение воровства.

Ранее сообщалось, что одним из самых кассовых фильмов в России в последнее время стал фильм «Чебурашка». Кажется, нас ждет продолжение.