Петербуржец заплатит за удар ножом в знакомого

Фрунзенский суд вынес приговор петербуржцу. Мужчину признали виновным в том, что он умышленно причинил средней тяжести вред здоровью своему знакомому. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Как рассказали в суде, мужчина устроил пьяные разборки в своей квартире на улице Стрельбищенской. Увы, без пострадавших не обошлось. Мужчина в ходе конфликта нанес своему приятелю не меньше шести ударов ножом в кисть руки.

Теперь мужчина получил условный срок на два года с испытательным на такое де время. Кроме этого, он должен компенсировать моральный вред своему знакомому в размере 110 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Луисвилле (штат Кентукки) в здании Old National Bank мужчина с штурмовой винтовкой убил пятерых человек. Как говорят очевидцы, он просто неожиданно начал стрелять.