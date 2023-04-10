Самым теплым днем с начала года стало 10 апреля

Сегодняшний день, 10 апреля, стал самым теплым днем с начала года. Ориентировочно к 15:00 воздух в Северной столице прогрелся до +14 градусов. Об этом в телеграм-канале написал синоптик Михаил Леус.

По его данным, 11 апреля порадует Петербург такой же теплой погодой, солнышко может прогреть город до +15 градусов. Через день, вероятно, тоже будет тепло, однако дождливо.

Немного прохладнее станет к четвергу — днём до 10 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что Фрунзенский суд вынес приговор петербуржцу. Мужчину признали виновным в том, что он умышленно причинил средней тяжести вред здоровью своему знакомому. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.