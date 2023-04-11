В магазине на площади Стачек охранники избили инвалида

В Кировском универмаге на площади Стачек охранники избили инвалида, потому что подозревали его в краже.

По имеющейся информации, мужчина зашел в магазин, на выходе к нему подошла охрана. Ему предъявили, что он якобы совершил кражу. Однако никто не стал разбираться в том, так ли это. Мужчине нанесли удар в голову и сломали очки.

Только после этого охранники проверили сумку — там ничего лишнего не было. Правда, перед мужчиной даже не извинились..

Мужчине пришлось вызвать скорую и позвонить в полицию. Врачи в больнице обследовали его и зафиксировали травмы. Проводится проверка, говорит 78.ru.

Ранее стало известно, что Фрунзенский суд вынес приговор петербуржцу. Мужчину признали виновным в том, что он умышленно причинил средней тяжести вред здоровью своему знакомому. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.