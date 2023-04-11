Петербургские полицейские раскрыли преступление 20-летней давности

Сотрудниками полиции раскрыто тяжкое преступление, совершенное более 20 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба петербургского министерства внутренних дел в своих социальных сетях.

Так, еще в августе 2001 года на Казанской улице в тяжелом состоянии был госпитализирован мужчина 1974-го года рождения. От полученных травм он впоследствии скончался.

В связи с этим было заведено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Только в апреле 2023 года полицейские смогли отыскать подозреваемого. Мужчина того же года рождения, что и потерпевший, был задержан на Краснопутиловской улице.

Ранее сообщалось, что в Кировском универмаге на площади Стачек охранники избили инвалида, потому что подозревали его в краже. По имеющейся информации, мужчина зашел в магазин, на выходе к нему подошла охрана