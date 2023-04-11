Попавший в ДТП «родственник» оставил петербурженку без 600 тысяч рублей

Полицейскими задержана мошенница, обманувшая пенсионерку в Кировском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба петербургского министерства внутренних дел.

По имеющейся информации, еще 8 апреля в отделение полиции пришла 87-летняя пенсионерка. Она рассказала, что стала жертвой мошенников. Ее обманули по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Она передала незнакомой женщине 600 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Однако 10 апреля на улице Дыбенко по подозрению в совершении преступления задержана 19-летняя девушка.

Ранее сообщалось, что сотрудниками полиции раскрыто тяжкое преступление, совершенное более 20 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба петербургского министерства внутренних дел в своих социальных сетях.