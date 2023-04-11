В Петербурге мошенник развел пенсионерку на 3 тысячи долларов США

Полицейскими задержан мошенник, обманувший пенсионерку в Центральном районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Так, 6 апреля в отделение полиции пришла жительница Центрального района. Она 1933-го года рождения. С ее слов, она стала жертвой мошенников по схеме «родственник попал в ДТП». Поверив мошенникам, она лишилась 40 000 рублей и 3 000 долларов США.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Уже 9 апреля опергруппой УМВД России на пр. Большевиков по подозрению в совершении данного преступления задержан 37-летний мужчина, говорят в ведомстве.

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