С 29 апреля петербуржцы смогут на автобусе уехать в Симферополь

Уже самое время думать о том, куда же вы поедете на майские праздники или же летом. Для петербуржцев вариантов становится больше. Например, с 29 апреля появится автобусный маршрут в Симферополь. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что рейсы будут хоть раз в неделю — по субботам. Уезжать автобус будет с соответствующего вокзала в 7:00. Приезжать в Симферополь автобус будет на следующий день в 21:00.

Взрослый билет обойдётся в 8050 рублей, детский — в 4025 рублей, написал Поляков, отметив, что петербуржцы сами проголосовали за такой вариант автобусного направления.

Ранее сообщалось, что сегодняшний день, 10 апреля, стал самым теплым днем с начала года. Ориентировочно к 15:00 воздух в Северной столице прогрелся до +14 градусов. Об этом в телеграм-канале написал синоптик Михаил Леус.

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