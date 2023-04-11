На Васильевском острове всполыхнул «Мерседес»

Пожар в Василеостровском районе произошел 10 апреля около 16:10. Об этом сообщает пресс-служба петербургского министерства чрезвычайных ситуаций в своих социальных сетях.

Как пишет пресс-служба ведомства, сигнал поступил с Большого проспекта, дом 83. Там в автомобиле марки «Мерседес» происходило горение в моторном отсеке.

В 16:28 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: две единицы техники и 10 человек личного состава.

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