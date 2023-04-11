Пьяный 16-летний петербуржец на машине матери заставил ДПСников погоняться

В Ленобласти автоинспекторы вылавливали пьяного 16-летнего подростка, который тайком решил погонять на машине матери. Полицейские заприметили иномарку на Кингисеппском шоссе во время проведения рейда.

Как сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, он молодого человека требовали остановиться, однако он это требование игнорировал и только пытался скрыться. Тогда его начали преследовать.

Полицейские требовали у лихача остановиться, однако тот продолжал гнать. После этого пришлось произвести выстрелы по колесам из табельного оружия. Тогда автомобиль остановился, а молодого человека задержали.

Ранее сообщалось, что пожар в Василеостровском районе произошел 10 апреля около 16:10. Об этом сообщает пресс-служба петербургского министерства чрезвычайных ситуаций в своих социальных сетях.