На перекрестке Просвещения и Руставели петербуржцев оставят без светофора

Кажется, некоторым петербуржцам придется включить свою внимательность на полную. Как сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга», на перекрестке Просвещения и Руставели временно горожанам придется пожить без светофора.

Как уточняет Табло СМИ, переход будет работать без сигнальных огней два дня, 12 и 13 апреля. Здесь хотят провести работы по модернизации этого самого светофора. В частности, планируется заменить сигнальные кабели.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти автоинспекторы вылавливали пьяного 16-летнего подростка, который тайком решил погонять на машине матери. Полицейские заприметили иномарку на Кингисеппском шоссе во время проведения рейда.

Также мы рассказывали, что пожар в Василеостровском районе произошел 10 апреля около 16:10. Об этом сообщает пресс-служба петербургского министерства чрезвычайных ситуаций в своих социальных сетях.