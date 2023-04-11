Петропавловская крепость в Петербурге изменит границы

Вот-вот подрядная организация приступит в масштабным работам по реставрации Петропавловской крепости. На данный момент известно, что после проведения работ изменятся границы этого объекта. Об этом рассказали в городском комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга.

Как пишет NWpress, еще 10 лет назад было принято решение, что крепость должна так или иначе изменить свои границы. Эксперты и на сегодняшний день считают, что это решение было правильным, оно остается актуальным и в 2023 году, пишет dp.ru.

Ранее сообщалось, что кажется, некоторым петербуржцам придется включить свою внимательность на полную. На перекрестке Просвещения и Руставели временно горожанам придется пожить без светофора, говорят в СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга».