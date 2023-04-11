Следком РФ заинтересовался аварией с электросамокатом в Петербурге

Глава федерального следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался аварией с участием электросамоката, которая произошла в Петербурге. Речь идет о ситуации, когда в ДТП на проспекте Энгельса под колеса попала семилетняя девочка.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР, девочка получила серьезные ушибы, ей потребовалась медпомощь.

Петербургские следователи начали проверку по этому факту. Сейчас расследуются и другие ДТП, где были задействованы электросамокаты.

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