Деньги от продажи недружественных активов пойдут на туризм в Крыму

До 1 июля 2023 года российское правительство должно оказать дополнительную поддержку организациям туристической отрасли Республики Крым и Севастополя. Интересно, что в этот раз деньги на развитие туризма здесь решили взять из уплаты «добровольных взносов в федеральный бюджет при совершении сделок по отчуждению активов иностранных резидентов, связанных с недружественными государствами».

Как пишет Ассоциация туроператоров России, такое решение правительство приняло в конце марта текущего года. Соответственно, если иностранная компания решит продать свой бизнес в России, то 10% от суммы сделки (каждой — прим.Ред.) пойдет в федеральную казну. Эти деньги в свою очередь направят на развитие туристической инфраструктуры в Крыму.

Ранее сообщалось, что ввиду извержения вулкана на Камчатке туроператоры сообщают, что туристический сезон в регионе ещё не начался, приезд туристов пока откладывается.