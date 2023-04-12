Задержан подозреваемый в убийстве на улице Лени Голикова

Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в убийстве на улице Лени Голикова. Об этом сообщает пресс-служба петербургского министерства внутренних дел в своих социальных сетях.

По имеющейся информации, 11 апреля в полицию Кировского района пришло сообщение, что на улице Лени Голикова в квартире нашли тело 33-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств.

Уточняется, что к месту происшествия выехали сотрудники полиции. По их информации, в квартире возникла внезапная ссора, в ходе которой 36-летний соотечественник нанес 33-летнему телесные повреждения и скрылся.

Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ.

Подозреваемого задержали в аэропорту Петербурга. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что следственный отдел по Красносельскому району Петербурга приступил к доследственной проверке. Причина — 11 апреля госпитализировали двухлетнего мальчика.