В Петербурге разыскали подозреваемых в налете на магазин

Полицией Центрального района задержаны подозреваемые в налете на магазин. Об этом сообщает пресс-служба полиции Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Так, 6 апреля в отделение полиции пришел менеджер магазина, расположенного на улице Колокольной дом 2. Она рассказала, что в ночи в магазин ворвались двое мужчин, избили ее, а после украли товары.

Уже 11 апреля у дома 30 по Лиговскому проспекту были задержаны двое 21-летних подозреваемых в этом преступлении.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Оба задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее сообщалось, что сотрудниками полиции задержан подозреваемый в разбое. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в своих социальных сетях. Подробнее о произошедшем вы можете прочесть в нашем материале.