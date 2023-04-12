В Ленобласти обезвредили боеприпас

В Ленобласти взрывотехники ОМОН Росгвардии обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, днем 11 апреля в ведомство обратились жители, которые заметили в деревне Владимировка Ломоносовского района, на участке одного из местных жителей ржавый металлический предмет, похожий на старый боеприпас.

К месту происшествия сразу же выехали специалисты группы разминирования. Они осмотрели находку и поняли, что это 122-миллиметровый артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны, в состоянии сильной коррозии.

Боеприпас уничтожили.

Ранее сообщалось, что Полицией Центрального района задержаны подозреваемые в налете на магазин. Об этом сообщает пресс-служба полиции Санкт-Петербурга и Ленобласти.