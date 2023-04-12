Еще 84 тысячи россиян сдали тест на ковид

По данным Управления Роспотребнадзора Российской Федерации, за весь период пандемии (с 2020 года — прим.Ред.) проведено свыше 333,8 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус» в своих социальных сетях.

Только за последние сутки проведено 84 тысячи тестов на коронавирус.

Данные официальные, поступают из оперативного штаба 1 раз в сутки. Остальные цифры попадут в статистику на следующий день.

Пожалуй, давно пора смириться с тем, что коронавирус — обыденность, все та же часть нашей жизни, как и что-либо другое. Остается только стараться им не заразиться. Для этого медики рекомендуют вакцинироваться и проходить ревакцинацию, пользоваться антисептиками, носить маски в общественных местах, а также при первых симптомах болезни обращаться к врачу.