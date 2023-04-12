В Петербурге иностранца подозревают в сексуальных действиях в отношении несовершеннолетней

Полицейскими Петербурга по подозрению в противоправных действиях в отношении несовершеннолетней задержан иностранец. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Так, 11 апреля в 16:45 в отделение полиции на метрополитене обратилась несовершеннолетняя. Она рассказала, что на нее напали в вагоне метро.

С ее слов, неизвестный совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, после чего вышел из вагона и скрылся. Спустя 10 минут полиция отыскала подозреваемого. Им оказался 30-летний иностранец.

Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее сообщалось, что полицейские Невского района ведут розыск мошенника, специализирующегося на обмане пожилых. Об этом сообщает пресс-служба петербургского министерства внутренних дел в своих социальных сетях.