В Ленобласти подростки напали на маникюрный салон, но испугавшись сбежали

В Ленинградской области полицейские задержали подозреваемых в нападении на маникюрный салон. Об этом сообщает пресс-служба полиции Петербурга.

Так, 11 апреля утром в один из салонов Мурино зашли два мужчины, стали угрожать чем-то похожим на пистолет, потребовали деньги. Однако услышав отказ просто ушли.

В этот же день были задержаны 15-ти и 16-ти летние жители города Мурино, у которых был обнаружен и изъят игрушечный пистолет.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Подростки задержаны, говорят в ведомстве.

Ранее сообщалось, что полицией Курортного района задержан поджигатель автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба полиции города и региона.

Так, 10 апреля в полицию пришел мужчина, житель Сестрорецка. Он заявил, что около его авто «Мерседес» какое-то время стоял неизвестный.