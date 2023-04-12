В Курортном районе нашли поджигателя авто

Полицией Курортного района задержан поджигатель автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба полиции города и региона.

Так, 10 апреля в полицию пришел мужчина, житель Сестрорецка. Он заявил, что около его авто «Мерседес» какое-то время стоял неизвестный, а после его ухода у машины сразу же загорелось левое переднее колесо. Как итог, оно оплавилось.

В этот же день был задержан подозреваемый — 34-летний неработающий ранее судимый местный житель. Возбуждено уголовное дело по статье 30, части 2 статьи 167 УК РФ.

Злоумышленнику избрана мера принуждения в виде обязательство о явке.

Ранее сообщалось, что полицейскими Петербурга по подозрению в противоправных действиях в отношении несовершеннолетней задержан иностранец. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.