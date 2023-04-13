Петербуржцы обокрали фонтан в парке 300-летия

Каких только краж не бывает.. Никого уже не удивишь тем, что кто-то украл деньги, гаджеты или машину. Но сегодняшняя история все-таки выбивается из общей картины. Как выяснилось, кто-то решил стащить 34 (!) решетки, которые размещены на лотках дождеприемных устройств вблизи фонтана «Луч» в парке 300-летия.

Как говорят в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», за такое можно получить далеко не только административную ответственность. Вполне можно получить реальный срок — целых два года за решеткой. Да-да, пробыть за решеткой за кражу решеток.

Пока воры еще не нашлись, но кража была совершена сразу же после начала сезона фонтанов — на следующий день. Вот только фонтанам и без из этой истории достается знатно. Например, чаша вблизи Эрмитажа нередко страдает от скейтеров, говорят в пресс-службе компании.