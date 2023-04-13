В России может появиться цифровой паспорт на Госуслугах

В России Минцифры подготовило проект указа, который предполагает создание цифрового паспорта в стране.

Пока что особых подробностей, как все это будет устроено — нет. Однако известно, что этот самый цифровой паспорт будет приравнен к обычному стандартному и всем привычному бумажному варианту.

Так что после введения цифровых паспортов в оборот, вы сможете смело предоставлять именно его госорганам. Сделать это можно будет через мобильное приложение «Госуслуг».

Как пишет ТАСС, предусматривается добровольное предъявление сведений с использованием мобильного приложения портала.

Ранее сообщалось, что сегодня, 14 апреля, в социальных сетях вовсю распространялись фото и видео, как житель Петербурга, внимание, выпустил погулять в вагоне метро — змею. Судя по опубликованным роликам, змея (удав) облюбовала поручень в вагоне.

общество


 

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