Полиция завела дело из-за смерти 13-летней девочки в ДТП на трассе «Скандинавия»

В Петербурге заведено уголовное дело по факту смертельного ДТП на трассе «Скандинавия». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как говорят в ведомстве, само смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось еще 12 апреля утром. Если быть точнее, то на 162-с километре трассы 38-летняя женщина попросту не справилась с управлением своего авто. Сначала машина улетела в кювет, а после уже перевернулась.

В машине, помимо женщины, были еще трое ее детей в возрасте 2, 5 и 13 лет, говорят в петербургском министерстве внутренних дел. Всех пришлось госпитализировать в медицинское учреждение. Однако немного позднее стало известно, что без жертв в ДТП все-таки не обошлось — медикам не удалось спасти старшего ребенка — 13-летнюю девочку.

В отношении водительницы завели уголовное дело.