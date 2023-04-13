Петербурженка дважды ударила ножом свекровь во время ссоры

В Петродворцовском районе Петербурга 32-летняя петербурженка с ножом напала на свою свекровь из-за ссоры. Теперь речь идет о статье о покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Как выяснилось, конфликт случился еще 11 февраля. Тогда обвиняемая была в квартире по Ораниенбаумскому проспекту. Когда между ней и свекровью возник конфликт, она схватила нож и нанесла удары в левой плечо и предплечье.

Есть и свидетели — муж женщины, которая нападала. Именно он и не дал убить потерпевшую. Последней вовремя смогли оказать всю необходимую помощь медики, поэтому она и выжила.

Уголовное дело направили в Петродворцовый районный суд для рассмотрения по существу.

общество


 

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