Автобусные маршруты Петербурга усилят в Пасху

В Пасху власти Петербурга решили усилить автобусные маршруты к кладбищам. В усиленном темпе работы они будут курсировать 15 и 16 апреля, рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Уточняется, что речь идет о маршрутах, следующих до Южного, Северного, Казанского и еще нескольких кладбищ. Например, автобус №174 в сторону Южного кладбища будет курсировать 134 раза с интервалами в 14-17 минут, В то же время маршрут №195 будет ездить 74 раза, интервал — 16-19 минут.

Также маршруты усилят к Северному, Казанскому и Иликовскому кладбищам и кладбищу вблизи крематория, говорят в местном комитете по транспорту.

Ранее сообщалось, что в Петербурге заведено уголовное дело по факту смертельного ДТП на трассе «Скандинавия». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.