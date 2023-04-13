Посол Беларуси и власти Петербурга обсудили развитие сотрудничества

Полномочный посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой и губернатор Петербурга Александр Беглов обсудили развитие сотрудничества стран. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Совсем скоро в Минске пройдут Дни Петербурга — с 19 по 21 апреля. Тогда же состоится и очередное заседание делового сотрудничества стран. В планах подписать дорожную карту в части культурного, экономического и даже научно-технического сотрудничества на 2024-2025 годы.

Как сказал Крутой, Минск уже готовится встречать большую делегацию из Петербурга. Планируется определить новые векторы сотрудничества и установить контакты.

Ранее сообщалось, что в федеральной таможенной службе рассказали, что на этот раз из российского аэропорта Шереметьево в Китай хотели увезти фрагменты бивней мамонта. Подробности по этой теме вы сможете прочитать в нашем материале.