Минск в поисках помещения для генконсульства в Петербурге

В четверг, 13 апреля, состоялась встреча властей Петербурга и представителей властей Республики Беларусь. Если быть точнее, то переговоры прошли между губернатором Северной столицы Алексадром Бегловым и Полномочным Послом Белоруссии в Российской Федерации Дмитрием Крутым. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Стороны обсуждали возможные направления сотрудничества, в том числе в науке, культуре и экономике. Сейчас Минск в ожидании большой делегации из Петербурга. В ходе встречи планируется обзавестись новыми контактами и договоренностями.

Также сообщается, что сейчас Минск в поисках помещения для размещения генконсульства в нашем городе.

Ранее сообщалось, что недружественные России страны стали интересоваться Петербургским международным экономическим форумом. Рассказываем, известно ли, кто приедет.

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