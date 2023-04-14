На культурные мероприятия в Петербурге направят свыше 26 миллиардов рублей

В 2023 году в Петербурге решили выделить на развитие культурной отрасли сумму порядка 26 миллиардов рублей. Все деньги возьмут из городского бюджета. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

По имеющейся информации, это сумма примерно на 17,5% больше, чем та, что выделялась годом ранее. Больше всего власти хотят направить на финансирование музеев, театров, концертных и образовательных учреждений.

Уточняется, что в городскую культурную программу включи сверху еще 160 мероприятий по причине того, что в 2023 году именно Петербург стал культурной столицей СНГ.

Ранее сообщалось, что петербургским властям поднадоели скандалы, которыми уже просто обросла самая увеселительная улица города — Думская. Теперь ее, по всей видимости, перепрофилируют. Подробнее о том, что же власти хотят сделать с этой улицей, вы можете прочесть в нашем материале.