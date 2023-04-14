Петербургские власти решили перепрофилировать Думскую со стыда на культуру

Кажется, петербургским властям поднадоели скандалы, которыми уже просто обросла самая увеселительная улица города — Думская. Действительно, шума вокруг немало. Чего стоит только свежая история, когда десятки баров опечатал следственный комитет, ввиду того, что там продавали алкоголь несовершеннолетним.

Теперь же концепт улицы решили менять, причем довольно глобально. В планах администрации Центрального района города сделать здесь что-то вроде общественно-культурного кластера. Предполагается, что на смену увеселительным заведениям придут фуд-моллы и выставочные пространства.

Как пишет «Петербургский вестник», ссылаясь на чиновников, из испанского стыда хотят сделать улицу, которая может привлечь туристов.

Напомним, что последний раз рейд по барам Думской был проведен в апреле. Тогда было проверено 13 баров, при этом семь человек-посетителей ночных клубов — отправили в отделение полиции для дальнейших разбирательств.