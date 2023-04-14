На КАД в Петербурге перекроют три участка

На кольцевой автодороге (КАД) жителей Петербурга ждут временные ограничения. Если быть точнее, то в течение пяти дней. Так, специалисты будут заниматься весенней уборкой, говорят в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Уточняется, что работы будут вестись до 18 апреля. Уточняется, что будет полностью перекрыта одна полоса, а по другим скорость ограничат до 50 километров в час. Поясним, что ограничения придется потерпеть на полосе между развязками с Мурманским и Колтушским шоссе, а также между развязками с Рябовским шоссе и Пискаревским проспектом. Помимо этого, придется обойтись без третьей полосы между Таллинским и Красносельским шоссе.

Ранее сообщалось, что в четверг, 13 апреля, в отделение полиции пришел петербуржец. Он рассказал, что стал жертвой мошенников. Конечно, это случай далеко не первый и, можем предположить, что и не последний. Подробнее о произошедшем вы сможете прочесть в нашем материале.