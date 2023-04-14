В Колпинском районе разгорелось

Пожар в Колпинском районе произошел 13 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Так, сигнал поступил по адресу город Колпино, проспект Ленина, дом 1. К месту происшествия сразу же выехали специалисты министерства чрезвычайных ситуаций. Они выяснили, что в помещении цеха происходит горение на площади 18 квадратных метров.

Как сказали специалисты, на данный момент нет информации о пострадавших.

К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 4 единицы техники и 20 человек личного состава, говорят в министерстве.

Ранее сообщалось, что сотрудниками полиции Тосненского района задержан поджигатель. Об этом сообщает пресс-служба петербургской полиции в своих социальных сетях. Подробнее о произошедшем вы можете прочесть в нашем материале по следующей ссылке.