В Тосненском районе местный житель поджег чужой дом

Сотрудниками полиции Тосненского района задержан поджигатель. Об этом сообщает пресс-служба петербургской полиции в своих социальных сетях.

Как говорят в ведомстве, 12 апреля к ним пришла пенсионерка, которая рассказала, что ей позвонил знакомый. Тот рассказала, что в деревне горит дом, принадлежащий ее племяннику.

Очевидец рассказал, что заприметил, как со стороны леса к дому подошел неизвестный и облил часть дома неизвестной жидкостью. Тогда и произошло возгорание. Как итог, выгорела часть дома.

Позднее было заведено уголовное дело, а после и найден поджигатель — 46-летний неоднократно судимый мужчина, говорят в полиции.

Ранее сообщалось, что в четверг, 13 апреля, в отделение полиции пришел петербуржец. Он рассказал, что стал жертвой мошенников. Подробнее о произошедшем вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.