Названы приоритетные трамвайные маршрута Петербурга

Петербургский комитет по транспорту определился со списком приоритетных трамвайных маршрутов, которые еще только должны появиться в городе. Власти совещались по этому вопросу на прошлой неделе.

По информации «Делового Петербурга», среди этих маршрутов — «Колпино — Шушары», «Рыбацкое — Колпино», а также пути до таких ЖК как «Цветной город» и «Балтийская жемчужина».

На данный момент известно, что Колпино и Шушары свяжут через улицы Софийскую и Пролетарскую. В вот Рыбацкое и Колпино будут связывать Шлиссельбургский и Советский проспекты.

Ранее сообщалось, что уже не первый месяц в спортивной информационной повестке состояние фигуриста и олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Подробнее о произошедшем вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.

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