Названы приоритетные трамвайные маршрута Петербурга

Петербургский комитет по транспорту определился со списком приоритетных трамвайных маршрутов, которые еще только должны появиться в городе. Власти совещались по этому вопросу на прошлой неделе.

По информации «Делового Петербурга», среди этих маршрутов — «Колпино — Шушары», «Рыбацкое — Колпино», а также пути до таких ЖК как «Цветной город» и «Балтийская жемчужина».

На данный момент известно, что Колпино и Шушары свяжут через улицы Софийскую и Пролетарскую. В вот Рыбацкое и Колпино будут связывать Шлиссельбургский и Советский проспекты.

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