В Петербурге определились с датой «Алых парусов»

Власти Петербурга приняли решение по поводу проведения праздника для выпускников школ «Алые паруса». На этот раз мероприятие запланировано на 24 июня. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по печати и взаимодействию со СМИ, передает Смольный.

На данный момент соответствующему документу еще требуется пройти через такую процедуру как антикоррупционная экспертиза. Отметим, что впервые «Алые паруса» в Петербурге прошли в 1968 году. Мероприятие было регулярным вплоть до 1979 года, а после прервалось на целых 25 лет, напомнили в пресс-службе городского правительства в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что неожиданно, но факт: певица Леди Гага (Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта — настоящее имя, прим.Ред.). заняла пост … в Белом доме! Подробнее об этом вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.