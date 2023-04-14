Петербуржцам рассказали, насколько подорожал кулич к Пасхе

Пока что еще рано говорить о сезоне шашлыков, но вот поговорить о куличах — самое время. Так, по имеющейся информации, куличи в 2023 году подорожали примерно на 5%, если сравнивать с предыдущим годом. Уточним, что речь идет не о готовом купленном куличе, а приготовленном самостоятельно в домашних условиях.

Итак, эксперты брали в расчет классический рецепт, предполагающий использование сухофруктов и глазури. Говорят, что на все ингредиенты вам понадобится 183 рубля. Это чуть больше, чем в 2022-м.

По данным специалистов, стали дороже за год сухофрукты, молоко и сливочное масло, а вот мука, яйца и сахар, напротив, стали куда дешевле.

Ранее сообщалось, что власти Петербурга приняли решение по поводу проведения праздника для выпускников школ «Алые паруса». С подробностями вы можете ознакомиться по ссылке.